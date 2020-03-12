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TEM’de önündeki otomobile çarpan gübre yüklü kamyon devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 03:29 | Son Güncelleme

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda önünde ilerleyen otomobile çarpan tavuk gübresi yüklü kamyon devrildi. Kazada, yaralanan olmazken otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 23.45 sıralarında TEM Otoyolu Batı-Doğu Gişeleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Vedat Çetinkaya idaresindeki tavuk gübresi yüklü kamyon, önünde ilerleyen Murat Özen yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Çetinkaya idaresindeki kamyon devrilerek otoyolda metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyondan kendi imkanlarıyla çıkan Çetinkaya ve otomobil sürücüsü Özen kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından tek şeritten sağlanan trafik nedeniyle TEM Otoyolu Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza anını anlatan kamyon sürücüsü Vedat Çetinkaya, "Sağımızda bir tane araba vardı. Yavaş gidiyordu. Onu solluyordum ama bu araba ne olduysa birden durdu. Ona vurmamak için sağ yaptığımı hatırlıyorum. Ondan sonra direksiyon hakimiyetini kaybettim ve kamyon yattı" dedi.
Ekipler, devrilen kamyonun yoldan kaldırılması ve başka bir kazaya neden olmaması için yola savrulan tavuk gübresini temizlemek için çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolu trafik kazası

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