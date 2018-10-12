TEM'DE OTOBÜS YANGINI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Bağcılar TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki içinde yolcu olmayan Otobüs A.Ş.'ye bağlı özel halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, Bağcılar TEM Otoyolu İstoç Mevkii Edirne istikametinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Otobüs A.Ş.'ye bağlı özel halk otobüsü seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otobüsün arka motor kısmından alevlerin yükseldiğini gören sürücü, aracı hemen emniyet şeridinde durdurarak aşağı indi. Yoldan geçen sürücüler, otobüs şoförüne yardıma koşarken, durumu da itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yardıma gelen sürücüler, yangın söndürme tüpleriyle yanan otobüse müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otobüse müdahale ederek söndürdü.
Otobüsün yanma anı bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün alev alev yandığı görülüyor.
GARAJA GİDİYORDUM İÇERİDE YOLCU YOKTU
Otobüs şoförü, "Bende bilmiyorum, birden bire alev aldı. Otobüste kimse yoktu, garaja gidiyordum" dedi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından otobüs çekici yardımıyla garaja çekildi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Cep telefonu kamerasından alev alev yanan otobüs
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Otobüs sürücüsüyle röp.
-Trafikten görüntü
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