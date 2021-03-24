HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TEM’de otobüsten indirilen yolcu kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti

TEM’de otobüsten indirilen yolcu kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti

24.03.2021 02:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeki otobüste çıkan tartışma sonucu araçtan indirilen Barış Bayram (23), karşı şeride geçmek istediği sırada kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.Kaza, saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Dörtdivan Gişeleri mevkiinde meydana geldi.

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeki otobüste çıkan tartışma sonucu araçtan indirilen Barış Bayram (23), karşı şeride geçmek istediği sırada kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Dörtdivan Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Kayseri seferi yapan yolcu otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu yolculardan Barış Bayram otoyolda araçtan indirildi. Otobüsten indirilen Bayram, yol üzerindeki bir dinlenme tesisine gitmek için karşı şeride geçtiği sırada, İstanbul istikametine seyir halinde olan Burak Gümüşoğlu yönetimindeki 14 ER 182 plakalı kamyonun genç adama çarptı.
Kamyon sürücüsü Gümüşoğlu’nun ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Barış Bayram’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bayram’ın cesedi, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak
23 Mart koronavirüs tablosu 23 Mart koronavirüs tablosu
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
1/

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Diğer Haberler

TEM'de korkunç kaza! Otobüsten indirilen yolcuya kamyon çarptı

Otobüsten indirilen yolcuya kamyon çarptı

Bursa'da mobilya fabrikasında yangın

Bursa'da korkutan yangın

23 Mart koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca 23 Mart koronavirüs tablosunu paylaştı

23 Mart koronavirüs tablosu

Rusya'dan TSK'ya Suriye önerisi: Yarından itibaren açın

Rusya'dan TSK'ya Suriye önerisi: Yarından itibaren açın

Firari FETÖ üyesi eski binbaşı Ankara'da yakalandı

Firari FETÖ üyesi eski binbaşı Ankara'da yakalandı

Kütahya'da köpeklerle oynayan 3 çocuğa tırmıkla saldıran hemşire tutuklandı

3 küçük çocuğu tırmıkla yaralamıştı! O hemşire tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.