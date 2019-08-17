TEM'de otomobil minibüse çarptı: 2'si çocuk, 13 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, TEM yolunda otomobilin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında TEM yolunun Elmalık mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Halil Yiğit yönetimindeki 34 ST 8894 plakalı otomobil, Ethem Afşar yönetimindeki 34 KN 7917 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil, itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulunurken, otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 2'si çocuk 13 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi. Görevliler, yaralıların hastanelere kaldırıldığını söyleyerek yakınlarını hastanelere yönlendirdi.

Kaza nedeniyle TEM yolunun İstanbul yönü bir süre ulaşıma kapandı. Araçlar, Abant gişelerinden D-100 Karayoluna yönlendirildi. Ulaşım ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.

