HABER

TEM'de otomobilin çarptığı kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 02:10 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Özgür EREN / İSTANBUL DHA - TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Özgür EREN / İSTANBUL DHA - TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 23.00 sıralarında Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Ozan Özcan yönetimindeki 06 HA 398 plakalı otomobil, TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 45 yaşlarındaki bir kadına çarptı. Otomobilin çarpmasıyla savrulan kadın, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobilin çarptığı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ

Kazanın etkisiyle şoka giren sürücü Ozan Özcan, olay yerinden uzaklaştıktan 500 metre sonra durabildi. Özcan'ın kullandığı araçta oluşan hasar, çarpmanın şiddetini gözler önüne sererken polis ekipleri, sürücüyü polis merkezine götürdü.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kaza sonrası, polisin güvenlik önlemi aldığı TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi. Trafik ekipleri araç geçişini tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası ölen kadının cenazesi morga kaldırıldı. Yoldaki temizlik çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü.

Düğün konvoyunda şoke eden görüntü! Düğün konvoyunda şoke eden görüntü!
Dairesinden kötü kokular gelince öldüğü ortaya çıktıDairesinden kötü kokular gelince öldüğü ortaya çıktı
İzmir'de 251 kaçak yakalandı, bir organizatör gözaltına alındıİzmir'de 251 kaçak yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Konkordato ilan eden Türk deviyle ilgili önemli gelişme

Konkordato ilan eden Türk deviyle ilgili önemli gelişme

Korkutan iddia ile ilgili AFAD'dan açıklama

Korkutan iddia ile ilgili AFAD'dan açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında sorgular sürüyor

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında sorgular sürüyor

Bir babanın en acı günü!

Bir babanın en acı günü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.