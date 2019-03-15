TEM’de otoyolu Hadımköy gişelerde kaza: 1 ölü, 2 yaralı

TEM otoyolu Hadımköy gişelerde bir minibüsün kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM otoyolu Hadımköy gişeler mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 GK 6945 plakalı Arafat Ergün yönetimindeki panelvan minibüs, emniyet şeridinde bulunan 34 BG 5378 plakalı Mustafa Altınkılıç yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Minibüs içinde bulunan 3 kişi çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerince sıkışan 3 yolcudan sürücü Arafat Ergün ve Ahmet Özkan yaralı olarak kurtarılırken ismi öğrenilemeyen 1 kişi olay hayatını kaybetti.

Sağlık ekipleri yaralı vatandaşları ambulansla hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği alanda 1 şeridi trafiğe kapatarak yolda çalışma yaptı. Kaza sebebiyle TEM otoyolunun Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması sonucu trafik normale döndü.

