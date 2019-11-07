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TEM'de polisten kaçan hırsızlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 13:13 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da sokak aralarında dolaşarak park halindeki otomobiller içinde bırakılan bilgisayar, matkap, fotoğraf makinesi gibi eşyaları çaldıkları iddia edilen biri kadın 4 kişi yakalandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL'da sokak aralarında dolaşarak park halindeki otomobiller içinde bırakılan bilgisayar, matkap, fotoğraf makinesi gibi eşyaları çaldıkları iddia edilen biri kadın 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin TEM Otoyolu'nda peşlerindeki polislerden kurtulmak için kullandıkları otomobili terk ederek kaçmaları Mobese kameralarına yansıdı.

MOBESE KAMERALARI TESPİT ETTİ
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından otomobillerin içinden yapılan hırsızlık olaylarının artması üzerine soruşturma başlatıldı. Polis, yaklaşık 2 ay süren çalışmanın ardından şüphelilerin kullandığı otomobili belirledi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin peşlerindeki polisi atlatmak için TEM Otoyolu üzerinde kullandıkları otomobili terk ederek hızla geçen araçların arasından karşıya geçerek kaçmaları Mobese kameraları tarafından görüntülendi. Polis bu görüntüleri kullanarak şüphelilerin önce eşkalini ardından da kimliklerini tespit etti.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ BASKIN YAPTI
Sultangazi bölgesinde oturdukları öğrenilen şüphelileri yakalamak için önceki gün Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak operasyon düzenlendi. Baskın yapılan evlerde yakalanan Yüksel E.(26), Hayati U.(22), Yağmur E.(21), Kerem B.(18) gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda polis kayıtları bulunduğu tespit edildi.

TUTUKLANDILAR
Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin Kartal, Üsküdar, Ümraniye ve Kağıthane'de 8 eylemde park halindeki otomobillerden yaklaşık 200 bin liralık hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
Öte yandan şüphelilerin hırsızlık anları ile TEM Otoyolu'nda otomobillerini durdurarak, peşlerindeki polisten yaya olarak kaçmaları kameralara yansıdı. Görüntülerde otomobillerini emniyet şeridine park eden şüpheliler, bariyerlerden atlayarak, yolun karşısına geçiyor. Şüpheliler ağaçlık alanda koşarak, uzaklaşıyor.
(FOTOĞRAF)

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