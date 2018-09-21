HABER

TEM'de taksinin çarptığı yaya öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 10:45 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışırken taksinin çarptığı Hakan Katırcıoğlu (30), öldü.

TEM'de taksinin çarptığı yaya öldü

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışırken taksinin çarptığı Hakan Katırcıoğlu (30), öldü.
Kaza, dün akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Çayırova ilçesi Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden İlhami Çobanoğlu (69) yönetimindeki 54 T 0114 plakalı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Katırcıoğlu'na çarptı. Kazada, Hakan Katırcıoğlu ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hakan Katırcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERDaha önce hiç fark ettiniz mi? İlk kez duyacağınız ilginç bilgilerDaha önce hiç fark ettiniz mi? İlk kez duyacağınız ilginç bilgiler
Kamyon servise çarptı; kardeş 3 öğrenci yaralandıKamyon servise çarptı; kardeş 3 öğrenci yaralandı
Dilencinin cebinden 620 lira çıktıDilencinin cebinden 620 lira çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti

Fatih Altaylı yazdı: CHP'nin İstanbul adayı Meral Akşener mi oluyor?

Fatih Altaylı yazdı: CHP'nin İstanbul adayı Meral Akşener mi oluyor?

Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı

Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Deniz dibinde buldular! Gözlerine inanamadılar

Deniz dibinde buldular! Gözlerine inanamadılar

Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı

Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı

Barışmak için buluştuğu eşini tabancayla yaraladı

Barışmak için buluştuğu eşini tabancayla yaraladı

Yankesiciden polislere: Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız

Yankesiciden polislere: Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız

Evlilik teklifi için attığı 'havai fişek' orman yangını çıkardı

Evlilik teklifi için attığı 'havai fişek' orman yangını çıkardı

10 yaşındaki çocuk komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü

10 yaşındaki çocuk komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.