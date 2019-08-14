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TEM'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 17:54 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı tatilinden dönenler, TEM yolu Kocaeli geçişi İstanbul yönünde yoğunluğa neden oldu.

TEM'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KURBAN Bayramı tatilinden dönenler, TEM yolu Kocaeli geçişi İstanbul yönünde yoğunluğa neden oldu. TEM'de, 10 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu.
Bayram tatilinin ardından dönüşe geçenler, TEM yolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturdu. Tatilcilerin dönüşleri nedeniyle TEM yolu İzmit geçişindeki Bekirdere rampası bölgesinde yoğunluk oldu. Gültepe ve Korutepe tünellerinde yolun 2 şeride düşmesiyle sıkışan trafikte araç kuyruğu, yaklaşık 10 kilometreye ulaştı. Sürücüler, bu kesimde yavaş ilerlemek zorunda kaldı. TEM yolunun diğer kesimlerinde ise yoğunluğa rağmen akıcı trafik görüldü.

FOTOĞRAFLI

TEM'de tatilcilerin dönüş yoğunluğuTEM'de tatilcilerin dönüş yoğunluğuTEM'de tatilcilerin dönüş yoğunluğuTEM'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu

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