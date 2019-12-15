TEM’de ticari araç alev alev yandı

Olay, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu İstoç mevkisi yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Orhan Uruç yönetimindeki ticari araç, bağlantı yoluna dönüş yaptığı sırada bir anda aracın motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

SÜRÜCÜ KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI



Alev topuna dönen araçta sürücü kendi imkanlarıyla çıkıp, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti.

YOL ARAÇ TRAFİĞİNE KAPANDI



Polis ekipleri yolun her iki tarafını da araç trafiğine kapatarak yol güvenliğini sağladı. Söndürme çalışmaları sonrası yol araç trafiğine açılırken ticari araç kullanılamaz hale geldi.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI



Öte yandan yol üzerinde meydana gelen olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA

