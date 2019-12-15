HABER

TEM’de ticari araç alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 13:08 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu İstoç yan yol mevkisinde seyir halinde olan ticari araç bir anda alev topuna döndü. Araç kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu İstoç mevkisi yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Orhan Uruç yönetimindeki ticari araç, bağlantı yoluna dönüş yaptığı sırada bir anda aracın motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

SÜRÜCÜ KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

Alev topuna dönen araçta sürücü kendi imkanlarıyla çıkıp, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti.

YOL ARAÇ TRAFİĞİNE KAPANDI

Polis ekipleri yolun her iki tarafını da araç trafiğine kapatarak yol güvenliğini sağladı. Söndürme çalışmaları sonrası yol araç trafiğine açılırken ticari araç kullanılamaz hale geldi.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Öte yandan yol üzerinde meydana gelen olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA

PARTNERNorm Ender'e bir şok daha!Norm Ender'e bir şok daha!
Yeni Zelanda’da ölü sayısı 16’ya yükseldiYeni Zelanda’da ölü sayısı 16’ya yükseldi
Meyveler yalancı bahara aldandıMeyveler yalancı bahara aldandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TEM İSTOÇ

En Çok Okunan Haberler

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

ABD'den teröristlerin kontrolündeki bölgeye takviye güç

ABD'den teröristlerin kontrolündeki bölgeye takviye güç

6.9 büyüklüğünde deprem!

6.9 büyüklüğünde deprem!

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

İsrail televizyonundan flaş iddia! 'Türk donanması engel oldu'

İsrail televizyonundan flaş iddia! 'Türk donanması engel oldu'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den KKTC'ye İHA ve SİHA'lar gönderildi

Acil 'kod' ile istendi! KKTC'ye İHA ve SİHA'lar gönderildi

Giresun'da evde patlama! Yaralılar var

Evde patlama! Yaralılar var

Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında flaş karar

Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında flaş karar

Eşini 'bakımsızsın' diyerek dövdü! 8 gün sonra kahreden haber

Dehşet veren olay! Eşini 'bakımsızsın' diyerek dövdü!

Üsküdar’da denizden erkek cesedi çıktı

Üsküdar'da dehşet! Denizden çıktı

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.