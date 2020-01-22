HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TEM’de tır devrildi, kilometrelerce kuyruk oluştu

TEM’de tır devrildi, kilometrelerce kuyruk oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 22:18 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesi TEM Otoyolu’nda kuşyemi yüklü tırın devrildi.

Kocaeli’nin Derince ilçesi TEM Otoyolu’nda kuşyemi yüklü tırın devrildi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Kocaeli’nin Derince ilçesi TEM Otoyolu Yenikent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 76 DG 296 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak refüjde bulunan demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan tır yan yattı. Kazada yaralanan olmazken, TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu
Kazayı gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler devrilen tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı. Daha sonra olay yerine çağrılan vinç yardımı ile tır devrildiği yerden yaklaşık 1 saat sonra kaldırıldı. Karayolları ekipleri, tarafından yola saçılan kuşyemleri temizlendi. Kaza sebebi ile otoyolda kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Tırın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından açılan yolda trafik tekrar normale döndü.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Direksiyon başında uyuya kalınca...Korkunç! Direksiyon başında uyuya kalınca...Korkunç!
Eşi Tarafından Öldürülen Kadın İçin Hemcinslerinden Hem Taziye Hem EylemEşi Tarafından Öldürülen Kadın İçin Hemcinslerinden Hem Taziye Hem Eylem
İşte Şans Topu'nda kazandıran numaralarİşte Şans Topu'nda kazandıran numaralar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı 14 yaşında anne olmuş! İşte kızı

Ünlü şarkıcı 14 yaşında anne olmuş! İşte kızı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar

Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

Denizden fırladı, ensesine saplandı!

Denizden fırladı, ensesine saplandı!

Bir annenin çaresizliği! Ölen oğlunun parçalarını topladı!

Bir annenin çaresizliği! Ölen oğlunun parçalarını topladı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
22 Ocak Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte kazandıran sayılar

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte kazandıran sayılar

Son dakika: Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem! İstanbul, İzmir ve Bursa'dan hissedildi (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

22 Ocak 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları

İşte Şans Topu'nda kazandıran numaralar

Hafter güçlerinden skandal tehdit! Berlin Konferansı'nı hiçe saydılar!

Hafter'den skandal tehdit! Berlin Konferansı'nı hiçe saydılar!

Meteoroloji'den üst üste kritik uyarılar! Bu saatlere dikkat

Üst üste kritik uyarılar! Bu saatlere dikkat

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya! Ölü bulundu

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya! Ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.