HABER

TEM'de TIR devrildi; sürücü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 10:06 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Hendek ilçesi yakınlarında TEM yolunda kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın sürücüsü Satılmış Büyük, yaralandı.

TEM'de TIR devrildi; sürücü yaralandı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Hendek ilçesi yakınlarında TEM yolunda kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın sürücüsü Satılmış Büyük, yaralandı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında TEM yolu Hendek mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Satılmış Büyük yönetimindeki 26 PY 319 plakalı inşaat malzemesi yüklü TIR, yol üzerinde bulunan dinlenme tesisi girişinde kontrolden çıkarak, yol kenarındaki park alanı tabelası ve bariyerlerin üzerine devrildi. Kazada TIR sürücüsü yaralanırken, çevredekiler durumu 112 ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

FOTOĞRAFLI

TEM'de TIR devrildi; sürücü yaralandıTEM'de TIR devrildi; sürücü yaralandıTEM'de TIR devrildi; sürücü yaralandı

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Yaya geçidini yol sandıYaya geçidini yol sandı
Türk F-16’ları 'Yavuz'u selamladıTürk F-16’ları 'Yavuz'u selamladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü çiftin mutlu günü

Ünlü çiftin mutlu günü

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken terhis olacak!

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken terhis olacak!

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Trump, son sözünü söyledi: Biz hazırız

Trump, son sözünü söyledi: Biz hazırız

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üst geçitten kopan parça kadının üzerine böyle düştü

Kadın büyük şok yaşadı

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trafikte şoke eden görüntü! Aracını kalabalığın arasına sürdü

Trafikte şoke eden görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

Güvercin elektrik teline takılınca buğday tarlası kül oldu

Tele takıldı, tarla kül oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.