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TEM'de TIR devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 14:12 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu geçişinde TIR, hafif ticari araca çarpıp devrildi.

TEM'de TIR devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu geçişinde TIR, hafif ticari araca çarpıp devrildi. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle otoyol yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.
Kaza, TEM Otoyolu Batı Hereke Gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 34 KL 7119 plakalı TIR’ın şoförü Şahin Köse, aniden şerit değiştirdiği öne sürülen Zeliha Yağcı yönetimindeki 34 AGL 546 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için direksiyon kırdı. Yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarptıktan sonra kontrolden çıkan TIR, Yağcı'nın aracına çarpıp devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan her iki sürücü de araçlarından kendi imkanlarıyla çıktı.
Devrilen TIR nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti trafiğe kapandı, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Yola dökülen yağ ve mazotun karayolları ekipleri tarafından temizlenmesinin ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak açıldı. Çağırılan vinç tarafından TIR’ın yoldan kaldırılması sonrası otoyolda trafik akışı, yaklaşık 1 saat sonra yeniden normale döndü.

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TEM'de TIR devrildi, uzun araç kuyrukları oluştuTEM'de TIR devrildi, uzun araç kuyrukları oluştuTEM'de TIR devrildi, uzun araç kuyrukları oluştuTEM'de TIR devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu

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