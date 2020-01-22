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TEM'de TIR devrildi, yol ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 23:33 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Derince ilçesinde, TEM yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan kuş yemi yüklü TIR orta refüje devrildi.

Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Derince ilçesinde, TEM yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan kuş yemi yüklü TIR orta refüje devrildi. TEM yolu İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu.
Kaza, akşam saatlerinde TEM yolu Derince Yenikent mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği 76 DG 296 plakalı kuş yemi yüklü TIR, orta refüje çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan TIR, devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazada yara almazken, TEM yolu İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri tarafından aracın yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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