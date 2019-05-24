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TEM'de TIR, kamyona çarptı; Ankara yönü ulaşıma kapandı (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 19:40 | Son Güncelleme

 İZMİT'te, TEM yolunda, TIR'ın arkadan çarptığı kamyonun sürücüsü Şuayip Badır, yaralandı.

TEM'de TIR, kamyona çarptı; Ankara yönü ulaşıma kapandı (2) - Yeniden

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, TEM yolunda, TIR'ın arkadan çarptığı kamyonun sürücüsü Şuayip Badır, yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara yönü, ulaşıma kapanırken, 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Kaza, saat 17.30 sıralarında, TEM yolu Kandıra gişeleri mevkisinde meydana geldi. Muharrem Kaçar yönetimindeki 06 FL 7781 plakalı TIR, Şuayip Badır'ın kullandığı 33 FP 663 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyon, çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarken, TIR ise yolun sol tarafındaki bariyerlere çarptı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı Badır'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Araçların kaza yerinden kaldırılması için bölgeye vinçler getirildi. Kaza nedeniyle Ankara yönü, ulaşıma kapanırken, yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

TEM'de TIR, kamyona çarptı; Ankara yönü ulaşıma kapandı (2) - YenidenTEM'de TIR, kamyona çarptı; Ankara yönü ulaşıma kapandı (2) - YenidenTEM'de TIR, kamyona çarptı; Ankara yönü ulaşıma kapandı (2) - YenidenTEM'de TIR, kamyona çarptı; Ankara yönü ulaşıma kapandı (2) - Yeniden

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