HABER

TEM'de TIR, kamyona çarptı; Ankara yönü ulaşıma kapandı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 19:59 | Son Güncelleme

ULAŞIMA AÇILDI İzmit'te, TEM yolunda, saat 17.30 sıralarında TIR ile kamyonun çarpışmasının ardından kaza nedeniyle ulaşıma kapanan ve 10 kilometrelik araç kuyruğu oluşan Ankara yönü, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. 

ULAŞIMA AÇILDI
İzmit'te, TEM yolunda, saat 17.30 sıralarında TIR ile kamyonun çarpışmasının ardından kaza nedeniyle ulaşıma kapanan ve 10 kilometrelik araç kuyruğu oluşan Ankara yönü, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettilerİki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettiler
Evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan kedileri itfaiye kurtardıEvde çıkan yangında alevlerin arasında kalan kedileri itfaiye kurtardı
TEM'de TIR, kamyona çarptı; Ankara yönü ulaşıma kapandı (2) - YenidenTEM'de TIR, kamyona çarptı; Ankara yönü ulaşıma kapandı (2) - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

Bu meslekleri yapanlar dikkat! Yeni düzenlemeler yolda...

Bu meslekleri yapanlar dikkat! Yeni düzenlemeler yolda...

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.