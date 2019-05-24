TEM'de TIR, kamyona çarptı; Ankara yönü ulaşıma kapandı (3)

ULAŞIMA AÇILDI İzmit'te, TEM yolunda, saat 17.30 sıralarında TIR ile kamyonun çarpışmasının ardından kaza nedeniyle ulaşıma kapanan ve 10 kilometrelik araç kuyruğu oluşan Ankara yönü, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
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ULAŞIMA AÇILDI
İzmit'te, TEM yolunda, saat 17.30 sıralarında TIR ile kamyonun çarpışmasının ardından kaza nedeniyle ulaşıma kapanan ve 10 kilometrelik araç kuyruğu oluşan Ankara yönü, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
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