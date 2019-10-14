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TEM'de TIR yandı; yol 2 saat ulaşıma kapandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 17:33 | Son Güncelleme

BOLU'da, TEM'de TIR, alev alev yandı, yolun Ankara yönü yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı.

TEM'de TIR yandı; yol 2 saat ulaşıma kapandı (2)

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, TEM'de TIR, alev alev yandı, yolun Ankara yönü yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı.
Olay, saat 14.15 sıralarında TEM yolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Gebze’den Adana’ya elektronik malzeme ve ilaç taşıyan Uğur Yıldırım yönetimindeki 34 F 6303 plakalı TIR, seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. TIR'ın çekici kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü Yıldırım, aracı Ankara yönünde emniyet şeridine çekti. Sürücünün inmesiyle birlikte TIR alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine Bolu ve Yeniçağa'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
YOL 2 SAAT KAPALI KALDI
Yangın nedeniyle TEM yolunun Ankara istikameti jandarma ve polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. TIR'da bulunan elektronik malzemelerin patlaması ihtimaline karşı otoyolun İstanbul yönü yaklaşık yarım saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Uzun araç kuyrukları oluştu. Araçlar D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kalan yolun Ankara yönü, soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından tek şeritten kontrollü olarak açıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

TEM'de TIR yandı; yol 2 saat ulaşıma kapandı (2)TEM'de TIR yandı; yol 2 saat ulaşıma kapandı (2)TEM'de TIR yandı; yol 2 saat ulaşıma kapandı (2)TEM'de TIR yandı; yol 2 saat ulaşıma kapandı (2)

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