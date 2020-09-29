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TEM’de, tıra çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 14:16 | Son Güncelleme

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda önünde ilerleyen tıra çarptıktan sonra metrelerce yolda sürüklenen motosikletin sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu.Kaza, saat 12.00 sıralarında Köroğlu Park mevki’inde meydana geldi.

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda önünde ilerleyen tıra çarptıktan sonra metrelerce yolda sürüklenen motosikletin sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Köroğlu Park mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olan Bayram Doğan idaresindeki 41 GP 514 plakalı motosiklet, önünde ilerleyen Ertuğrul Ulusan yönetimindeki 54 LS 105 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen ve metrelerce sürüklenen sürücü Doğan yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü. Doğan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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