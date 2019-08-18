HABER

TEM’de trafik durma noktasına geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 16:34 | Son Güncelleme

Bayram tatilini hafta sonu tatili ile birleştiren vatandaşların dönüşe geçmesi, TEM Otoyolu Kocaeli mevkiinde yoğunluğun oluşmasına neden oldu.

Bayram tatilini hafta sonu tatili ile birleştiren vatandaşların dönüşe geçmesi, TEM Otoyolu Kocaeli mevkiinde yoğunluğun oluşmasına neden oldu. Ara ara trafiğin durma noktasına geldiği TEM Otoyolu’ndaki yoğunluk havadan görüntülendi.
Kurban Bayramı tatilini memleketinde ya da tatil yaparak geçiren vatandaşların bir kısmı, tatillerini hafta sonu ile birleştirdi. Tatili uzatan vatandaşların dönüşü ise TEM Otoyolu’nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Dün akşam saatleri itibari ile dönüşe geçen ve ara ara yollarda yoğunluğun yaşanmasına neden olan tatilciler, bugün öğlen saatlerinde TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde trafiği durma noktasına getirdi. TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolu Kocaeli geçişinde ise kent merkezi bölgelerinde ara ara yoğunluk yaşanıyor. Marmara Bölgesi’nde tatil bölgelerinde etkili olan fırtına ve yağış nedeniyle erken dönüş yapan tatilciler, yoğunluğun artmasına neden oldu. TEM Otoyolu’nda oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi.

PARTNERÜnlü oyuncu polis kontrolüne takıldıÜnlü oyuncu polis kontrolüne takıldı
Okulda büyük panik! Kimyasal alarm verildiOkulda büyük panik! Kimyasal alarm verildi
Sular altında kalan tarihi cami ibadete kapandıSular altında kalan tarihi cami ibadete kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

Poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Asker alarma geçti! Ateş altına alındı

Asker alarma geçti! Ateş altına alındı

Milli futbolcumuz hastaneye kaldırıldı

Milli futbolcumuz hastaneye kaldırıldı

Hastane önünde çatışma! Çok sayıda polis sevk edildi

Hastane önünde çatışma! Çok sayıda polis sevk edildi

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da baraj gölünde facia! Çok acı olay

Baraj gölünde facia! Çok acı olay

İstanbul'da feci kaza! Belediye otobüsü, kamyona çarptı

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza!

Kurban Bayramı tatili bitti! Tatilciler dönüyor, kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Sakarya'da okulda büyük panik! Kimyasal alarm verildi

Okulda büyük panik! Kimyasal alarm verildi

Esenler Otogarı’nda 'taksi' tartışması!

'Pes' dedirten görüntü! Polise bile direndi

Şişli'de kaldırımda yürüyen kadının üstüne kartonpiyer parçası düştü

Yer: Şişli! Ölümden döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.