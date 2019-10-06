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TEM'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 03:16 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir TEM Otoyolu'nda gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyreden Hüsnü Bilginç yönetimindeki 34 KF 4676 plakalı araç, yol kenarındaki yeşillik alanın ahşap bariyerlerine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan otomobilde bulunan Emine Bilginç ve annesi Lütfiye Karakuş yaşamını yitirirken Kübra Bilginç Karadağ, Ertuğrul Karadağ (4) ve sürücü Hüsnü Bilginç yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı, Kübra Bilginç Karadağ'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Emine Bilginç ile Lütfiye Karakuş'un cenazeleri ambulansla olay yerinden götürülürken kaza yapan araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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Ataşehir TEM Otoyolu trafik kazası: 2 ölü 3 yaralı

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