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  4. TEM’de trafik kazası: 2’si ağır 3 yaralı

TEM’de trafik kazası: 2’si ağır 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 01:08 | Son Güncelleme

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araca çarpmamak için yavaşlayarak şerit değiştiren yolcu otobüsüne, aynı istikamette ilerleyen otomobil çarpması sonucu 2’si ağır 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Aşağı Kuzören mevkiinde meydana geldi.

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araca çarpmamak için yavaşlayarak şerit değiştiren yolcu otobüsüne, aynı istikamette ilerleyen otomobil çarpması sonucu 2’si ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Aşağı Kuzören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Mesut Halil Çetin idaresindeki 06 BKP 186 plakalı hafif ticari araç, kaygan yolda kontrolden çıkarak takla attı.
Aynı istikamette ilerleyen ve hafif ticari aracın kaza yaptığını gören 34 BK 6816 plakalı yolcu otobüsünün şoförü Hasan Çalışkan, devrilen araca çarpmamak için yavaşlayarak şerit değiştirdiği sırada, arkasından gelen Eren Sayan’ın kullandığı 34 KE 0482 otomobil otobüse çarptı.
Otobüste bulunan yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Eren Sayan ile araçta bulunan İsmail Şarlat ve kazadan hafif yaralı olarak kurtulan sürücü Mesut Halil Çetin, ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü.
Kaza nedeniyle yarım saat boyunca trafiğe kapatılan TEM Otoyolu İstanbul istikameti, daha sonra tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaza anını anlatan otobüs yolcusu Arzu Sarı, “Ankara’dan Bolu’ya geliyorduk. Birden yolcu otobüsünün arkasına çok şiddetli şekilde vurulduğunu hissettik. Ben arka tarafta olduğum için önümüzdeki kazayı görmemiştim. Bizim yavaşlamamıza o kaza neden olmuş. Hemen 112’yi aradım. Bizim otobüste yaralı yoktu” dedi.
Polis ve jandarma ekiplerinin çalışmalarının ardından otobüsteki yolcular, başka bir araca aktarılarak yolculuklarına devam etti.

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