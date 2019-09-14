TEM'de tünelde 4 otomobil çarpıştı, kilometrelerce kuyruk oluştu

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT’te, TEM yolundaki tünelde meydana gelen 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, öğlen saatlerinde, TEM yolu Korutepe Tüneli içinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobilin aniden durması üzerine Mehmet Emin Uysal yönetimindeki 11 AE 034 plakalı otomobille ani fren yaptı. Bunun üzerine, arkasındaki Nurettin Taş'ın kullandığı 11 DJ 974 plakalı otomobil, Mücahit Önat yönetimindeki 54 ABJ 034 plakalı otomobil ve Aytekin Gün'ün kullandığı 11 Al 253 plakalı otomobil arka arkaya çarpıştı. Kazada, yaralanan olmazken, TEM yolu yaklaşık 45 dakika ulaşıma kapandı. Olay yerine polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Otomobillerin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

FOTOĞRAFLI



