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 - TEM'DE TURİSTLERE KAZA ŞOKU

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 10:24 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Murat KORKMAZ -İSTANBUL-DHA TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde Kuveytli turistlerin bulunduğu taksi kaza yaptı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Murat KORKMAZ -İSTANBUL-DHA
TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde Kuveytli turistlerin bulunduğu taksi kaza yaptı.
Kaza TEM Otoyolu Ümraniye mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Taksi sürücüsü Baki Türkyılmaz, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan aldığı biri kadın iki Kuveytli turist ile yola çıktı. Sürücü şerit değiştirmek istediği sırada arkadan gelen bir araçtan kaçmak için ani manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Taksi bariyerlerin arasında su kanalına düştü. Kazada araçta bulunan iki turist yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan araç çekici yardımıyla
düştüğü yerden çıkarılarak kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Bariyerlerin arasına giren aracın görüntüsü
-Yaralının görüntüsü
-Yaralıya ambulansta müdahale edilmesi
-Polis ekiplerinden görüntü
-Sürücü ile röp
-Trafikten görüntü
-Aracın çekici ile götürülmesi
-Genel ve detay görüntüler

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