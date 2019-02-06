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TEM’de üst geçide sıkışan kamyon faciaya neden olacaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 14:02 | Son Güncelleme

TEM otoyolunda bir kamyon, dorsesinin üst geçide takılması sonucu yolda sıkıştı.

TEM otoyolunda bir kamyon, dorsesinin üst geçide takılması sonucu yolda sıkıştı. Bu sırada diğer araçlar da yolda dururken, trafiğin durduğunu fark edemeyen bir tır yoldaki araçlara ve kamyona çarptı. 6 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesi sonucu trafik normale döndü.
TEM otoyolu Sultanbeyli mevki’isinde öğle saatlerinde 6 aracın çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Seyir halinde olan bir kamyon, dorsenin üst geçide takılması sonucu yolda kaldı. Arkadan gelen diğer araçlar da kamyonu fark ederek durdular ve dörtlülerini yaktılar. O sırada yolda ilerleyen bir TIR duramayarak önündeki araçlara çarptı. 6 aracın çarpışması sonucu oluşan zincirleme kazada can kaybı veya herhangi bir yaralanma yaşanmazken, trafik kilitlendi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri duruma müdahale ettiler. Kaza yapan araçların yoldan çekişmesiyle trafik akışı normale döndü.

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