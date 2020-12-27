HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TEM’de yakalanan 23 göçmen sağlık kontrolüne çıkarıldı

TEM’de yakalanan 23 göçmen sağlık kontrolüne çıkarıldı

27.12.2020 18:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkiinde polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu bir minibüs içerisinde yakalanan Afganistan ve Pakistan vatandaşlı 23 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Anadolu TEM Otoyolunda, Ankara istikametinden İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan bir minibüsten şüphelendi.

TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkiinde polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu bir minibüs içerisinde yakalanan Afganistan ve Pakistan vatandaşlı 23 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Anadolu TEM Otoyolunda, Ankara istikametinden İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan bir minibüsten şüphelendi. Şüphe üzerine TEM Adapazarı gişeleri mevkiinde durdurulan araç içerisinde yapılan incelemelerde Afganistan ve Pakistan vatandaşı olan 23 kişinin ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edildi. Olayda minibüs şoförü ve 23 göçmen gözaltına alınarak Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 23 göçmen, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Konu ile alakalı Ankara Göç İdaresi ile iletişime geçildiği ve göçmenlerin sınır dışı edilip, edilmeyeceğinin gelecek karar doğrultusunda uygulanacağı öğrenildi. Öte yandan, olayla alakalı 1 kişinin ise ‘insan kaçakçılığı’ suçlaması ile gözaltına alındığı da öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konuşan karga Şakir, olay oldu!Konuşan karga Şakir, olay oldu!
Elazığ'da 7 saatte 44 artçı deprem meydana geldiElazığ'da 7 saatte 44 artçı deprem meydana geldi
Bu akşam yasak başlıyor!Bu akşam yasak başlıyor!
1/

En Çok Okunan Haberler

Türk-İş'ten son toplantı öncesi flaş açıklama

Türk-İş'ten son toplantı öncesi flaş açıklama

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

Görüntüler çok konuşulmuştu! EGM'den özür geldi

Görüntüler çok konuşulmuştu! EGM'den özür geldi

Akılalmaz hile! Minibüsçülerin yaptıkları 'pes' dedirtti

Akılalmaz hile! Minibüsçülerin yaptıkları 'pes' dedirtti

Bu kez kadın şiddeti! Oklavayla darp edip sokağa attı

Bu kez kadın şiddeti! Oklavayla darp edip sokağa attı

Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay!

Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Diğer Haberler

Elazığ beşik gibi sallanıyor! 7 saatte 44 artçı deprem meydana geldi

Elazığ'da 7 saatte 44 artçı deprem meydana geldi

Çanakkale'de çay ile denizin birleştiği noktada balık ölümleri

Nedeni henüz belli değil

Kastamonu'dan güzel haber: Vakalar yüzde 70 azaldı

Kastamonu'dan güzel haber: Vakalar yüzde 70 azaldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması: Akdeniz Üniversitesi Rektörü duyurdu

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Kandilli Rasathanesi'nden Elazığ'daki depreme ilişkin kritik açıklama

Kandilli'den Elazığ'daki depreme ilişkin kritik uyarı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.