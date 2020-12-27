TEM’de yakalanan 23 göçmen sağlık kontrolüne çıkarıldı

TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkiinde polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu bir minibüs içerisinde yakalanan Afganistan ve Pakistan vatandaşlı 23 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Anadolu TEM Otoyolunda, Ankara istikametinden İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan bir minibüsten şüphelendi. Şüphe üzerine TEM Adapazarı gişeleri mevkiinde durdurulan araç içerisinde yapılan incelemelerde Afganistan ve Pakistan vatandaşı olan 23 kişinin ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edildi. Olayda minibüs şoförü ve 23 göçmen gözaltına alınarak Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 23 göçmen, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Konu ile alakalı Ankara Göç İdaresi ile iletişime geçildiği ve göçmenlerin sınır dışı edilip, edilmeyeceğinin gelecek karar doğrultusunda uygulanacağı öğrenildi. Öte yandan, olayla alakalı 1 kişinin ise ‘insan kaçakçılığı’ suçlaması ile gözaltına alındığı da öğrenildi.

