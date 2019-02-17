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TEM’de yasak dönüş kaza getirdi: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 16:26 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu’nda meydana gelen kazada dönüşün yasak olduğu orta refüjdeki bölmeden dönmeye çalışan otomobile minibüs ve otomobil çarptı.

TEM Otoyolu’nda meydana gelen kazada dönüşün yasak olduğu orta refüjdeki bölmeden dönmeye çalışan otomobile minibüs ve otomobil çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için itfaiye ekipleri uzun süre uğraştı.
Kaza; öğlen saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları orta mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Ali İhsan Yetim idaresindeki 48 KG 484 plakalı otomobil TEM otoyolunda orta refüjde bulunan ve acil durumlarda karayolları, itfaiye ve 112 ambulanslarının çıkış yapabilmesi için kullanılan boşluktan Ankara istikametine dönmek için aniden TEM otoyoluna çıktı. Bu sırada Ankara istikametine gitmekte olan Ahmet Yılmaz’ın kullandığı 34 BP 4748 plakalı minibüs, aniden yola çıkan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yine Ankara istikametine gitmekte olan Muhammet Cankor’un kullandığı 06 AEY 567 plakalı otomobile çarptı. Her iki araca çarpan araç sürücüsü Ali İhsan Yetim otomobilin içinde sıkıştı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin uzun süren müdahalesi ile aracın içerisinden çıkartılan yaralı sürücü, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada ayrıca; Cihan Göksu, Özgenur Yılmaz, Melek Yılmaz, Duygu Yetim, Ufuk Yetim ve Okan Göksu yaralandılar. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce ve Hendek’te bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM’de yasak dönüş kaza getirdi: 7 yaralı

TEM’de yasak dönüş kaza getirdi: 7 yaralı

TEM’de yasak dönüş kaza getirdi: 7 yaralı

TEM’de yasak dönüş kaza getirdi: 7 yaralı

TEM’de yasak dönüş kaza getirdi: 7 yaralı

TEM’de yasak dönüş kaza getirdi: 7 yaralı

TEM’de yasak dönüş kaza getirdi: 7 yaralı

TEM’de yasak dönüş kaza getirdi: 7 yaralı

TEM’de yasak dönüş kaza getirdi: 7 yaralı

TEM’de yasak dönüş kaza getirdi: 7 yaralı

TEM’de yasak dönüş kaza getirdi: 7 yaralı

TEM’de yasak dönüş kaza getirdi: 7 yaralı

TEM’de yasak dönüş kaza getirdi: 7 yaralı
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