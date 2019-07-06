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TEM'de yol kenarında kadın baygın bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 13:19 | Son Güncelleme

OKMEYDANI-Hasdal TEM Bağlantı Yolu üzerinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kadını gören sürücüler kaza olduğunu zannedip durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

TEM'de yol kenarında kadın baygın bulundu

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)- OKMEYDANI-Hasdal TEM Bağlantı Yolu üzerinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kadını gören sürücüler kaza olduğunu zannedip durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Baygın halde bulunan kadın ambulansla hastaneye kaldırılmak istenirken sağlık görevlilerine zor anlar yaşattı. Kadının uyuşturucu krizine girdiği öne sürüldü.
Olay sabah saat 08.30 sıralarında yaşandı. TEM Bağlantı Yolu Sadabad Viyadüğü üzerinde yolun sağ şeridinde yerde hareketsiz yatan kadını gören motosiklet sürücüleri yardım için durdu. Kadının baygın olduğunu görün sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, yerde yatan kadına araçların çarpmaması için yola duba koyarak güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de kaza ihbarına geldikleri kadının uyuşturucu madde krizi nedeniyle baygın olduğunu belirledi. Su dökülerek ayıltılmaya çalışılan kadın oturmakta bile güçlük çekerek bir kaç kez yere yığıldı. Sağlık ekiplerine zorluk çıkaran kadın daha sonra sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)

TEM'de yol kenarında kadın baygın bulunduTEM'de yol kenarında kadın baygın bulunduTEM'de yol kenarında kadın baygın bulunduTEM'de yol kenarında kadın baygın bulundu

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