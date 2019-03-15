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TEM'de yol kenarındaki tencereden patlayıcı çıktı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 17:04 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde yol kenarına bırakılan tencerenin içinden el yapımı patlayıcı çıktı Sarıyer TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne istikametindeki şüpheli paket polisi alarma geçirdi.

Çağatay KENARLI - Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM - /İSTANBUL,(DHA) - TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde yol kenarına bırakılan tencerenin içinden el yapımı patlayıcı çıktı
Sarıyer TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne istikametindeki şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Yeşillik alanda bulunan şüpheli paketlerden biri fünye ile patlatıldı. Yol tamamen trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanları tarafından ikinci bir şüpheli paket bulundu. İkinci şüpheli pakette incelendi. İncelemenin tamamlanmasının ardından yol trafiğe açıldı. Polisin yaptığı inceleme sonrası paketlerdeki bir tencereden el yapımı patlayıcı çıktığı öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

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