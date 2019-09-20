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TEM’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 00:45 | Son Güncelleme

Sarıyer’de TEM otoyolu FSM çıkışında yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı.

Sarıyer’de TEM otoyolu FSM çıkışında yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın olay yerinde feci şekilde can verdi.

Kaza, saat 23.00 sularında Sarıyer TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) çıkışı Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeliha S. isimli kadın yolun karşısına yaya olarak geçmek istediği sırada Ozan Ö. idaresindeki 06 HA 398 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz kadın savrulurken sürücü otomobili yaklaşık 400 metre ileride park ederek olay yerine geldi. Haber verilmesi üzerine sağlık, polis ve karayolları ekipleri kaza yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise, yolda güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Araç sürücüsü Ozan Ö. ise ifadesine başvurulmak üzere polis karakoluna götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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