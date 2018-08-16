TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA : 2 YARALI

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Pendik Kurtköy TEM otoyolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü

Kaza 13.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Kurtköy Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre trafiğin bir anda yavaşlaması nedeniyle 5 araç birbirine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen polis ekipleri dubalar koyarak çevre güvenliği aldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye gönderilirken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANADI

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yaralıların hastaneye götürülmesinin ardından kazaya karışan araçlar kaldırıldı. Temizlik çalışmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü

-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-Sürücülerden görüntü

-Kazaya karışan bir ailenin görüntüsü

-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

Trafik yoğunluğu

-Araçların kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler

16.08.2018 - 14.01 Haber Kodu : 180816112

