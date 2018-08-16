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TEM'de zincirleme kaza: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 14:21 | Son Güncelleme

PENDİK Kurtköy TEM otoyolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA)
PENDİK Kurtköy TEM otoyolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü
Kaza 13.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Kurtköy Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre trafiğin bir anda yavaşlaması nedeniyle 5 araç birbirine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen polis ekipleri dubalar koyarak çevre güvenliği aldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye gönderilirken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANADI
Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yaralıların hastaneye götürülmesinin ardından kazaya karışan araçlar kaldırıldı. Temizlik çalışmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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