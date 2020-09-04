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TEM’de zincirleme kaza: 28 araç birbirine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 21:37 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 28 araç birbirine girdi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 28 araç birbirine girdi. Yol trafiğe kapanırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Bekirdere Viyadüğü Ankara istikameti üzerinde meydana geldi. 28 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza sonrası TEM Otoyolu trafiğe tamamen kapandı. Ekipler kapanan yolu açabilmek için çalışma başlattı.

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