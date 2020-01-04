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  4. TEM'de zincirleme kaza! Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı

TEM'de zincirleme kaza! Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 11:16 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre TEM Otoyolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

TEM'de zincirleme kaza! Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı

Kaza TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

7 aracın karıştığı trafik kazasında bir çocuk hafif yaralandı.

Kazaya karışan araçların kaldırılması sırasında TEM otoyolu Ankara istikametine bir süre trafiğe kapatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
TEM Kaza zincirleme kaza trafik

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bunlar hep İmamoğlu yüzünden :)
gecmis olsun. amerikaya döndük sonunda
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