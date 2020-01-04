TEM'de zincirleme kaza! Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı

Kaza TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. \n7 arac\u0131n kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 trafik kazas\u0131nda bir \u00e7ocuk hafif yaraland\u0131.\nKazaya kar\u0131\u015fan ara\u00e7lar\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131 s\u0131ras\u0131nda TEM otoyolu Ankara istikametine bir s\u00fcre trafi\u011fe kapat\u0131ld\u0131.\n(DHA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Diyarbak\u0131r'da ele ge\u00e7irildi! 14. y\u00fczy\u0131la aitKayseri'de kar etkili olduKameradan belirlenen kuyumcudan h\u0131rs\u0131zl\u0131k \u015f\u00fcphelisi yakaland\u0131
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