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TEM'de zincirleme kaza (ek) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 12:51 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Ankara istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL (DHA) - TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Ankara istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar var. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

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