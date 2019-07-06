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TEM’de zincirleme kaza, otoyol trafiğe kapandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 18:43 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Düzce geçişinde bir yolcu otobüsü, bir tır ve 2 otomobil olmak üzere toplam 4 aracın karıştığı kazada yaralıların olduğu öğrenilirken, yol trafiğe kapandı.Kaza, Düzce’nin Gümüşova ilçesi TEM Otoyolu’nda meydana geldi.

TEM Otoyolu Düzce geçişinde bir yolcu otobüsü, bir tır ve 2 otomobil olmak üzere toplam 4 aracın karıştığı kazada yaralıların olduğu öğrenilirken, yol trafiğe kapandı.
Kaza, Düzce’nin Gümüşova ilçesi TEM Otoyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan bir tır yolun karşı şeridine geçti. Karşı yönden gelen 1 otomobil, 1 tır ve 1 yolcu otobüsü yolun karşı şeridine geçen tıra çarptı. Çarpmanın etkisi ile tanker ile yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada yaralananların olduğu öğrenildi.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok ayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yaralılara müdahale etmek için çalışma başlatırken, TEM Otoyolu’nun Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı.

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