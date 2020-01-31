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TEM’de zincirleme trafik kazası: 1 ölü 19 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 07:03 | Son Güncelleme

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda 3 otobüs, 2 tır ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, tırdan yere düşen sürücü Mehmet Korkmaz hayatını kaybetti.

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda 3 otobüs, 2 tır ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, tırdan yere düşen sürücü Mehmet Korkmaz hayatını kaybetti. Kazada, otobüslerde bulunan toplam 19 kişi yaralandı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında TEM Otoyolu Abant Gişeleri ile Bolu Batış Gişeleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet Korkmaz idaresindeki 63 FC 464 plakalı tır, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda makaslayarak otoyolun 2 şeridini kapattı. Tırın yol üzerinde kalmasının ardından 3 yolcu otobüsü 1 tır ve 1 hafif ticari araç da zincirleme kaza yaptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, tırdan yere savrulan sürücü Mehmet Korkmaz ile diğer araçlardaki toplam 18 yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere götürüldüler. Olay yerinden ağır yaralı olak hastaneye götürülen tır sürücüsü Mehmet Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sıkışan otobüs şoförü güçlükle kurtarıldı
Kazada, yolun ortasında kalan tıra çarpan otobüsün sürücüsü Yüksel Avcı araçta sıkıştı. Avcı, itfaiye ekiplerinin yoğun kar yağışı altında yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan Yüksel Avcı, tedavisi için hastaneye götürüldü.
Kazada, TEM Otoyolu Ankara istikameti yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Kilometrelerce araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu, araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

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