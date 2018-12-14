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TEM'deki cinayeti, kamera görüntüleri ve cep telefonu görüşmeleri çözecek

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 15:58 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde TEM yolu kenarında dün silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulunan Atanur Ayberk, cinayetiyle ilgili jandarmanın çok yönlü soruşturması sürüyor.

TEM'deki cinayeti, kamera görüntüleri ve cep telefonu görüşmeleri çözecek

Mehmet YİRUN/SARAY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde TEM yolu kenarında dün silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulunan Atanur Ayberk, cinayetiyle ilgili jandarmanın çok yönlü soruşturması sürüyor. Jandarma, TEM'in tüm kameralarını incelemeye alırken, Ayberk'in telefonundaki son görüşme kayıtlarının silindiği belirtildi.
TEM'in Saray ilçesine bağlı Beyazköy Merası yakınlarından dün geçen TIR sürücüsü, yol kenarında bir kişinin kanlar içinde yattığını görünce hemen jandarmaya haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden jandarma ve sağlık ekipleri, adının Atanur Ayberk olduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, yaptıkları incelemede Ayberk'in başından tabancayla vurularak öldürüldüğünü, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ile darp izleri bulunduğunu belirledi.
Saray İlçe Jandarma Komutanlığı, cinayetle ilgili çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor. İstanbul'da yaşadığı belirlenen Ayberk'in cesedi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma cinayetle ilgili incelemeye aldığı Ayberk'in cep telefonundaki son görüşme kayıtlarının silindiğini belirledi. Cep telefonundaki görüşmeler ve silinmeyen mesajların incelemesi detayla şekilde devam ediyor. Jandarma TEM yolu ve giriş çıkış yapılar gişelerdeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.

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TEM'deki cinayeti, kamera görüntüleri ve cep telefonu görüşmeleri çözecekTEM'deki cinayeti, kamera görüntüleri ve cep telefonu görüşmeleri çözecekTEM'deki cinayeti, kamera görüntüleri ve cep telefonu görüşmeleri çözecekTEM'deki cinayeti, kamera görüntüleri ve cep telefonu görüşmeleri çözecek

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