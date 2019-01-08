TEM'deki cinayetin şüphelisi gözaltında

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, Atanur Ayberk'in TEM yolu kenarında silahla başından vurularak öldürülmüş bulunmasıyla ilgili Murat D., gözaltına alındı. TEM'in Saray ilçesine bağlı Beyazköy merası yakınlarında, 13 Aralık 2018'de, Atanur Ayberk, başından silahla vurularak, öldürülmüş bulundu. Ayberk'in öldürülmeden önce dövüldüğü, yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi. Cinayetin ardından güvenlik güçleri, geniş kapsamlı araştırma başlattı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelisi Murat D.'nin, ilçedeki evde saklandığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, Murat D.'yi gözaltına aldı. Emniyette susma hakkını kullandığı belirtilen Murat D., soruşturmanın yürütüleceği Saray İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

