HABER

TEM'deki cinayetin şüphelisi gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 08.01.2019 17:42 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, Atanur Ayberk'in TEM yolu kenarında silahla başından vurularak öldürülmüş bulunmasıyla ilgili Murat D., gözaltına alındı.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, Atanur Ayberk'in TEM yolu kenarında silahla başından vurularak öldürülmüş bulunmasıyla ilgili Murat D., gözaltına alındı. TEM'in Saray ilçesine bağlı Beyazköy merası yakınlarında, 13 Aralık 2018'de, Atanur Ayberk, başından silahla vurularak, öldürülmüş bulundu. Ayberk'in öldürülmeden önce dövüldüğü, yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi. Cinayetin ardından güvenlik güçleri, geniş kapsamlı araştırma başlattı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelisi Murat D.'nin, ilçedeki evde saklandığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, Murat D.'yi gözaltına aldı. Emniyette susma hakkını kullandığı belirtilen Murat D., soruşturmanın yürütüleceği Saray İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Yengeye cinsel istismara 27 yıl hapis cezasıYengeye cinsel istismara 27 yıl hapis cezası
İntihara kalkışan genci polis kurtardıİntihara kalkışan genci polis kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

Merve Kavakçı'nın kızı Cumhurbaşkanı Danışmanı oldu

Merve Kavakçı'nın kızı Cumhurbaşkanı Danışmanı oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emekli polis memuruna iki saniye arayla kesilen trafik cezası mahkemeden döndü

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi sarsan vahşet! Yok böyle bir acı: Gitme oğlum!

Ankara'da kuyumcunun gasp oyunu polisin dikkatinden kaçmadı!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.