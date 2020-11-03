TEM’deki feci kazada hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda freni patlayan kamyonun sebep olduğu 7 araçlı zincirleme kazada 1’i ağır 9 kişi yaralandı. Kazada, bariyerlere saplanarak hurdaya dönen otomobildeki 4 kişilik ailenin sağ kurtulması vatandaşları hayretler içinde bıraktı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Yalçın Koçak idaresindeki 06 BGG 417 plakalı kamyonun freni patlaması sonucu önünde ilerlemekte olan 5 otomobil ve 1 tıra çarptı. Kazaya karışan araçlarda bulunan vatandaşlardan 1’i ağır 9 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Bolu ve Düzce’den çok sayıda 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Düzce ve Bolu’daki hastanelere götürüldü.

Kazada, freni patlayarak zincirleme kazaya sebep olan kamyon sürücüsü Yalçın Koçak ise, “Fren boşaldı. Kaç araca çarptığımı bilmiyorum. Ben yaralanmadım da arabalar kötü oldu” ifadelerini kullandı.