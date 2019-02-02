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TEM'deki kazada yaralanan kamyon sürücüsü kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 01:09 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Kuzey Marmara Tem Otoyolu'nda gündüz saatlerinde hafriyat kamyonunun park halinde duran tankere çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaralı halde hastaneye kaldırılan kamyon sürücüsü Bahattin Albayrak hayatını kaybetti.

TEM'deki kazada yaralanan kamyon sürücüsü kurtarılamadı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Kuzey Marmara Tem Otoyolu'nda gündüz saatlerinde hafriyat kamyonunun park halinde duran tankere çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaralı halde hastaneye kaldırılan kamyon sürücüsü Bahattin Albayrak hayatını kaybetti. Kaza yerindeki hafriyat kamyonu ve tanker de bulundukları yerden kaldırıldı.
Kaza, Kuzey Marmara Tem Otoyolu'nda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSTOÇ-TEM Mahmutbey yönünde ilerleyen hafriyat kamyonu emniyet şeridinde park halindeki tankere arkadan çarptı. Çarpışma sonrası hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Yaralanan hafriyat kamyonu şoförü Bahattin Albayrak, olay yerine gelen ambulansla Bağcılar'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Albayrak'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Albayrak'ın cenazesi gece saatlerinde hastaneden alınarak, Adli Tıp morguna kaldırıldı.
TANKER VE HAFRİYAT KAMYONU KALDIRILDI
Kazada hurdaya dönen tanker ve yanan hafriyat kamyonunu kaldırma çalışmaları gece saatlerine kadar sürdü. Tanker çekici yardımıyla bulunduğu yerden itfaiye ekiplerinin eşliğinde kaldırıldı. Yanan hafriyat kamyonun kupası da olay yerine gelen vinç yardımıyla kaldırıldı. Firma tarafından olay yerine gelen başka bir kamyon kupası, yanan hafriyat kamyonunun dorsesine bağlanarak çekildi.
Yol bakım ekiplerinin kaza sonrası otobanda temizlik yapmasının ardından, yol tamamen ulaşıma açıldı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
FOTOĞRAFLI

TEM'deki kazada yaralanan kamyon sürücüsü kurtarılamadıTEM'deki kazada yaralanan kamyon sürücüsü kurtarılamadıTEM'deki kazada yaralanan kamyon sürücüsü kurtarılamadıTEM'deki kazada yaralanan kamyon sürücüsü kurtarılamadı

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