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TEM’deki operasyonda yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 21:12 | Son Güncelleme

Kocaeli’de TEM Otoyolu’nda düzenlenen operasyonda aracında 35 kilo 785 gram eroinle yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde ticaretine karşı mücadelesini sürdüren Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Kocaeli TEM Otoyolu’nda geçecek olan bir ticari araçla uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Kocaeli’de TEM Otoyolu’nda düzenlenen operasyonda aracında 35 kilo 785 gram eroinle yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde ticaretine karşı mücadelesini sürdüren Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Kocaeli TEM Otoyolu’nda geçecek olan bir ticari araçla uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından uyuşturucu maddenin taşındığı hafif ticari araç takibe alındı. Ekipler tarafından yapılan operasyonla araç TEM Otoyolu’nda dün gece saatlerinde durduruldu. Aracı kullanan S.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından Narkotik köpeği ile yapılan aramalarda siyah çöp poşeti içerisinde 70 paket içerisine zulalanmış halde 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs ise yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

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