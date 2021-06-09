Temel Atma Tarihi Yaklaşıyor Kanal İstanbul’da Tartışma Büyüyor

Denizlerdeki canlı yaşamını ve ekolojik dengeyi tehdit eden müsilajın, Marmara Denizi’ndeki tüm sahillerde yoğunluğunu arttırmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ilk temelin Haziran sonunda atılacağını açıkladığı Kanal İstanbul projesinde, bir yavaşlama görülmüyor. Habertürk televizyonu, Ulaştırma Bakanlığı’ndan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Kanal İstanbul inşaatında ilk temelin, 26 Haziran Cumartesi günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla atılacağını duyurdu. Bugün partisinin TBMM grup toplantısında konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, herhangi bir tarih telaffuz etmeden projede gecikme olmayacağını bir kez daha teyit etti. Erdoğan: “İklim dostu bir şehircilik örneği olan Kanal İstanbul'un inşasına da başlıyoruz” Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul’u “ihanet, cinayet ve felaket projesi” olarak niteleyen ve “En büyük tehlike Terkos Gölü'ne karışacak tuzlu su. Bildiğiniz gibi, Terkos Gölü ve havzası İstanbul için depolama alanıdır. Bu muazzam su kaynağı yok olacak, Sazlıdere Barajı da devre dışı kalacak. Stratejik rezerv olan yer altı sularını da kaybetmekle karşı karşıyayız” diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da isim vermeden eleştirdi.

Erdoğan “İklim dostu bir şehircilik örneği ve Cumhuriyet tarihimizin en önemli projelerinden olan Kanal İstanbul'un inşasına da başlıyoruz. Planlama sahasının yarıdan fazlası yeşil alanlardan oluşan, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, ekolojik koridorlara de ev sahipliği yapacak olan bu proje, İstanbul'un ve ülkemizin iftiharı olacaktır. Kanal İstanbul’un depremi tetikleyeceğinden, susuzluğa yol açacağına nice zırvayla engellemeye çalışanlar, önce bu şehre karşı asgari görevlerini yerine getirsinler ondan sonra bizim projelerimize laf etsinler. Bütün bu iftiralara, yalanlara bakmadan hayırda yarışmayı sürdüreceğiz” dedi. Akşener: “O ucube kanalı yapmalarına, Marmara’yı ölüme mahkum etmelerine izin vermeyeceğiz” Kanal İstanbul projesi bugün yalnızca Erdoğan’ın gündeminde değildi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Marmara Denizi’nin müsilaj tehdidi altında olduğu bir dönemde, İstanbulluların karşı çıktığı Kanal İstanbul’u yapmak için çabalamanın, İstanbul’a ihanet olduğunu söyledi.

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Akşener “Her yerden ahlaksızlık, yolsuzluk ve hırsızlık fışkırıyor. Bu çürümenin ortasında, milletimiz geçim derdinde, iş derdinde, can derdindeyken, iktidar hala o beş müteahhidin kasasını doldurmanın, hala Kanal İstanbul’un derdinde. Ama ant olsun, bu ihanete geçit vermeyeceğiz. Fatih’in İstanbul’unun boğazına, o yağlı ilmeği geçirtmeyeceğiz. Marmara ölürken, deprem tehdidi ortadayken, o ihale kenelerinizin, daha fazla semirmesine müsaade etmeyeceğiz. Bilimin tüm uyarılarına rağmen, İstanbullu açıkça ‘istemiyorum’ diyorken, kime, ne söz verdilerse, ısrarla ve inatla ‘yapacağız” dedikleri, o ucube kanalı yapmalarına, Marmara’yı ölüme mahkum etmelerine izin vermeyeceğiz. Bu proje, İstanbul’a yeni bir ihanettir. O ranta göz diken, bu soyguna ortak olmaya heveslenen, yerli ve yabancı her kim varsa, onlara seslenmek istiyorum, boşuna heveslenmeyin” dedi. Kanal İstanbul’un iptali için davalarda yargılama başlamadı Kanal İstanbul’un yapımına itiraz için 2019 yılının son günlerinde düzenlenen kampanyayla, 100 binden fazla dilekçe verildi.