Temel Atma Tarihi Yaklaşıyor Kanal İstanbul’da Tartışma Büyüyor

Denizlerdeki canlı yaşamını ve ekolojik dengeyi tehdit eden müsilajın, Marmara Denizi’ndeki tüm sahillerde yoğunluğunu arttırmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ilk temelin Haziran sonunda atılacağını açıkladığı Kanal İstanbul projesinde, bir yavaşlama görülmüyor.
Habertürk televizyonu, Ulaştırma Bakanlığı’ndan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Kanal İstanbul inşaatında ilk temelin, 26 Haziran Cumartesi günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla atılacağını duyurdu.
Bugün partisinin TBMM grup toplantısında konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, herhangi bir tarih telaffuz etmeden projede gecikme olmayacağını bir kez daha teyit etti.
Erdoğan: “İklim dostu bir şehircilik örneği olan Kanal İstanbul'un inşasına da başlıyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul’u “ihanet, cinayet ve felaket projesi” olarak niteleyen ve “En büyük tehlike Terkos Gölü'ne karışacak tuzlu su. Bildiğiniz gibi, Terkos Gölü ve havzası İstanbul için depolama alanıdır. Bu muazzam su kaynağı yok olacak, Sazlıdere Barajı da devre dışı kalacak. Stratejik rezerv olan yer altı sularını da kaybetmekle karşı karşıyayız” diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da isim vermeden eleştirdi.
Erdoğan “İklim dostu bir şehircilik örneği ve Cumhuriyet tarihimizin en önemli projelerinden olan Kanal İstanbul'un inşasına da başlıyoruz. Planlama sahasının yarıdan fazlası yeşil alanlardan oluşan, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, ekolojik koridorlara de ev sahipliği yapacak olan bu proje, İstanbul'un ve ülkemizin iftiharı olacaktır. Kanal İstanbul’un depremi tetikleyeceğinden, susuzluğa yol açacağına nice zırvayla engellemeye çalışanlar, önce bu şehre karşı asgari görevlerini yerine getirsinler ondan sonra bizim projelerimize laf etsinler. Bütün bu iftiralara, yalanlara bakmadan hayırda yarışmayı sürdüreceğiz” dedi.
Akşener: “O ucube kanalı yapmalarına, Marmara’yı ölüme mahkum etmelerine izin vermeyeceğiz”
Kanal İstanbul projesi bugün yalnızca Erdoğan’ın gündeminde değildi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Marmara Denizi’nin müsilaj tehdidi altında olduğu bir dönemde, İstanbulluların karşı çıktığı Kanal İstanbul’u yapmak için çabalamanın, İstanbul’a ihanet olduğunu söyledi.
Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Akşener “Her yerden ahlaksızlık, yolsuzluk ve hırsızlık fışkırıyor. Bu çürümenin ortasında, milletimiz geçim derdinde, iş derdinde, can derdindeyken, iktidar hala o beş müteahhidin kasasını doldurmanın, hala Kanal İstanbul’un derdinde. Ama ant olsun, bu ihanete geçit vermeyeceğiz. Fatih’in İstanbul’unun boğazına, o yağlı ilmeği geçirtmeyeceğiz. Marmara ölürken, deprem tehdidi ortadayken, o ihale kenelerinizin, daha fazla semirmesine müsaade etmeyeceğiz. Bilimin tüm uyarılarına rağmen, İstanbullu açıkça ‘istemiyorum’ diyorken, kime, ne söz verdilerse, ısrarla ve inatla ‘yapacağız” dedikleri, o ucube kanalı yapmalarına, Marmara’yı ölüme mahkum etmelerine izin vermeyeceğiz. Bu proje, İstanbul’a yeni bir ihanettir. O ranta göz diken, bu soyguna ortak olmaya heveslenen, yerli ve yabancı her kim varsa, onlara seslenmek istiyorum, boşuna heveslenmeyin” dedi.
Kanal İstanbul’un iptali için davalarda yargılama başlamadı
Kanal İstanbul’un yapımına itiraz için 2019 yılının son günlerinde düzenlenen kampanyayla, 100 binden fazla dilekçe verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TEMA Vakfı, Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’nin açmış olduğu 10’dan fazla, Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu ve imar planı iptal davaları, henüz sonuçlanmış değil.
Kanal İstanbul çevresindeki arazilere yatırım yapan uluslararası şirketlerin Körfez bölgesinden olduğu biliniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 25 Aralık 2019’da yaptığı açıklamada, Kanal İstanbul projesinin hazırlandığı bölgede, son sekiz yılda 30 milyon metrekare alanın el değiştirdiğini, en büyük alıcıların üç Arap şirketi olduğunu söyledi.
Kanal İstanbul’u kim finanse edecek?
Reuters haber ajansı, Nisan ayında iki kıdemli Türk bankacıya dayandırdığı haberinde, 2019 yılında “Küresel Sürdürülebilirlik Anlaşması”na imza atan Türkiye’nin, altı büyük bankasının Kanal İstanbul’un finansmanında yer almasının zor olduğunu yazdı.
İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı, bu bankalar arasında Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası yer aldığını da belirtti.
30 Nisan’da gazetecilerle bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu “Dünyadaki finans kuruluşlarıyla görüşüyoruz. Finansmanla ilgili herhangi bir sorun yok. Hollanda, Belçika, Çin, Rusya hepsi ilgileniyor. Ancak biz, bu işi yerli müteahhit ve yüklenicilerle yapacağız" demişti.