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Temel Çevre Teknolojileri fabrikasına kaçak akaryakıt operasyonu

24.11.2020 16:21 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da sulama malzemeleri ve sentetik çim üretimi yapan ‘Temel Çevre Teknolojileri’ görünümlü fabrikada kaçak akaryakıt üretildiğini tespit eden polisin baskınında 15 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.Olay, Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi.

Afyonkarahisar’da sulama malzemeleri ve sentetik çim üretimi yapan ‘Temel Çevre Teknolojileri’ görünümlü fabrikada kaçak akaryakıt üretildiğini tespit eden polisin baskınında 15 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Olay, Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede Temel Çevre Teknolojileri isimli fabrikanın karışımlı akaryakıt üretimi yaptığı yönünde istihbarata alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri harekete geçti. Fabrikayı takibe alan ekipler, H.D.’nin kullandığı 42 AHH 521 plakalı bir kamyonun tesise girerek dorsesindeki plastik tanklara akaryakıt doldurduktan sonra tesisten çıkış yaptığını belirledi. Ekipleri kamyonu Afyonkarahisar-İzmir karayolunda durdurdu. Bu sırada fabrikaya da baskın düzenleyen ekipler, sentetik çim ve sulama malzemeleri üretimi görünümü vererek tesiste karışımlı kaçak akaryakıt üretildiğini tespit etti. Operasyonda kamyon ve tesiste toplamda 15 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Operasyon sonrası kamyon şoförü H.D. ile birlikte tesisin sahibi oldukları öne sürülen Muhlis T., ve Mehmet T.’de polis tarafından gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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