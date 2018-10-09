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Temel Dişsizlikte Hemen Yükleme Sempozyumu

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.10.2018 03:23 | Son Güncelleme

Meffert İmplant Enstitüsü tarafından düzenlenen sempozyuma Türkiye'nin farklı bölgesinden 250 diş hekimi ile ABD, İtalya ve İspanya'dan alanında uzman 9 konuşmacı katılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Temel Dişsizlikte Hemen Yükleme Sempozyumu başladı.

Meffert İmplant Enstitüsü tarafından Bodrum'daki bir otelde gerçekleştirilen sempozyuma, Türkiye'nin farklı bölgesinden 250 diş hekimi ile ABD, İtalya ve İspanya'dan davet edilen alanında uzman 9 konuşmacı katıldı.

Meffert İmplant Enstitüsü Başkanı Dr. Ali Arif Özzeybek, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gün sürecek sempozyumda tam dişsizlikte hemen implantların ve protezin takılmasıyla ilgili son gelişmelerin anlatıldığını söyledi.

Sempozyumun iki gün süreceğini ifade eden Özzeybek, "Konusunda uzman konuşmacılar, anında implant, protez ve cerrahi tekniklerle ilgili son gelişmeleri anlatıyor. Hemen hemen ağzında hiç kemik olmayan hastalar için göz tabanının altındaki kemiğe uzun yerleştirilen implantlarla yapılan protezler de anlatılıyor." dedi.

Artık cerrahi daha basit, daha az implant yerleştirilerek, hastanın klinikten protezli çıkabildiğini aktaran Özzeybek, hemen bir dişe sahip olduğunu dile getirdi.

Bunu Türkiye'de yapan hekim sayısının az olduğunu vurgulayan Özzeybek, "Gün geçtikçe fazlalaşıyor. Buraya gelen konuşmacılar ise dünyanın sayılı konuşmacıları. Kitapları olan konuşmacılar ve profesörler. Deneyimlerini biz diş hekimlerine aktarıyor. Sempozyumda Türkiye'nin değişik illerinden gelen hekimler var." diye konuştu.

Bazı diş hekimlerinin kullandıkları teknik materyallerin tanıtımının da yapıldığı sempozyum yarın sona erecek.

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