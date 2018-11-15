"Temel felsefemiz girişimci ve insani dış politika"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugünkü dış politikada temel felsefemiz girişimci ve insani dış politikadır." dedi.

Çavuşoğlu, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinin akademik yılı açılış törenine katıldı.

Üniversitenin bu yıl ilk mezunlarını vereceğini söyleyen Çavuşoğlu, üniversitenin kuruluşunda yer aldığı için hem duygulu hem de gururlu anlar yaşadığını dile getirdi. Bir üniversite kurmanın ve onu ayakta tutmanın kolay olmadığını belirten Çavuşoğlu, üniversiteyi ileriki süreçlerde daha iyi konumda görmek istediğini kaydetti.

17 yıllık siyasi hayatında eğitime daima önem verdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, kendisinin de Hamdullah Emin Paşa Vakfının kurduğu lisede eğitimini tamamladığını belirterek, anılarını paylaştı. Öğrencilere kendilerini iyi yetiştirmelerini tavsiye eden Çavuşoğlu, "O liseden bir dışişleri bakanı çıktı. Bu üniversiteden mezun olacak arkadaşlarımız da yarın çok iyi yerlere gelecekler." diye konuştu.

Bir üniversitede öğrenci sayısından çok eğitim kalitesinin önemli olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Biz ticari amaçla hızlıca öğrenci sayısını artıran bir üniversite olamayız. Sorumluluklarımız var, bize düşen görev bu üniversiteyi sadece ayakta tutmak değil, emin adımlarla hedefine ulaştırmasını sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.