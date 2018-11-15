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"Temel felsefemiz girişimci ve insani dış politika"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2018 17:29 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Bugünkü dış politikada temel felsefemiz girişimci ve insani dış politikadır" - "Dünyada savaş yok ama 70 milyon insan evini terk etmek zorunda kalmış. Bu insanların karşılaştığı sorunlar nedir?" - "Geçen yıl verdiğimiz burslarla 17 binden fazla yabancı öğrenci ülkemizde eğitim gördü, toplamda da geçen yıl 108 bin civarında yabancı öğrenci ülkemizdeydi. Bu yıl ise 120 binin üzerine çıkmıştır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugünkü dış politikada temel felsefemiz girişimci ve insani dış politikadır." dedi.

Çavuşoğlu, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinin akademik yılı açılış törenine katıldı.

Üniversitenin bu yıl ilk mezunlarını vereceğini söyleyen Çavuşoğlu, üniversitenin kuruluşunda yer aldığı için hem duygulu hem de gururlu anlar yaşadığını dile getirdi. Bir üniversite kurmanın ve onu ayakta tutmanın kolay olmadığını belirten Çavuşoğlu, üniversiteyi ileriki süreçlerde daha iyi konumda görmek istediğini kaydetti.

17 yıllık siyasi hayatında eğitime daima önem verdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, kendisinin de Hamdullah Emin Paşa Vakfının kurduğu lisede eğitimini tamamladığını belirterek, anılarını paylaştı. Öğrencilere kendilerini iyi yetiştirmelerini tavsiye eden Çavuşoğlu, "O liseden bir dışişleri bakanı çıktı. Bu üniversiteden mezun olacak arkadaşlarımız da yarın çok iyi yerlere gelecekler." diye konuştu.

Bir üniversitede öğrenci sayısından çok eğitim kalitesinin önemli olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Biz ticari amaçla hızlıca öğrenci sayısını artıran bir üniversite olamayız. Sorumluluklarımız var, bize düşen görev bu üniversiteyi sadece ayakta tutmak değil, emin adımlarla hedefine ulaştırmasını sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- Girişimci ve insani dış politika

Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye için hedefler koyarken dış politikada "Yurtta barış, cihanda barış" anlayışını benimsediğini anlatan Çavuşoğlu, Türkiye olarak bu yolda ilerlediklerini kaydetti.

Türkiye'nin ve bölgenin çok ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Bugünkü dış politikada temel felsefemiz girişimci ve insani dış politikadır. Sorunlarla baş edebilmek için girişimci olmamız lazım. Dünyanın her yeriyle ticaret edebilmemiz için girişimci olmamız lazım. Uluslararası örgütlere üye olmak yetmez, inisiyatifler almak için girişimci ruhunuzu somut adımlara dönüştürmeniz lazım." ifadesini kullandı.

Dünyada ve bölgede yaşanan sorunların insanları etkilediğini kaydeden Çavuşoğlu, "Dünyada savaş yok ama 70 milyon insan evini terk etmek zorunda kalmış. Bu insanların karşılaştığı sorunlar nedir?" diye konuştu.

- "108 bin yabancı öğrenci Türkiye'de eğitim gördü"

Üniversitenin özellikle yabancı dilde eğitim vermesini önemsediğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Değişik ülkelerden çok sayıda öğrencinin ülkemizde okuması için burslar veriyoruz. Geçen yıl verdiğimiz burslarla 17 binden fazla yabancı öğrenci ülkemizde eğitim gördü, toplamda da geçen yıl 108 bin civarında yabancı öğrenci ülkemizdeydi. Bu yıl ise 120 binin üzerine çıkmıştır. Türkiye eğitimde de öncü bir ülke olmaya başladı."

Çavuşoğlu, öğrencilere başarılar dileyerek, diploma töreninde de birlikte olma temennisinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, üniversite bünyesindeki Kemal ve Tayyar Hacıkura Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi.

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Alanya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Hamdullah Emin Paşa üniversite

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