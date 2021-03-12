Temel İçgüdü ile gündemden düşmedi! Sharon Stone 63 yaşında

Hollywood’un en cesur kadınlarından Sharon Stone, 63 yaşına girdi. Rol aldığı filmlerdeki cesur sahnelerinden altından başarıyla kalkan yıldız oyuncu zaman zaman yaptığı açıklamalarla hayranlarını her zaman şaşırtmayı başardı. Daha önce İngiliz gazetesi The Sun’a konuşan Sharon Stone, "14 yaşımdayken bir çamaşır ipiyle boynum, boyun damarımdan 16'da bir inç kadar kesildi." demişti.

SHARON STONE: "3 KERE ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

Daha önce 3 kere ölümden döndüğünü dile getiren yıldız oyuncu 2001'de felç geçirdikten sonra hastaneye kaldırılmış ve oyunculuğa iki yıl ara vermek zorunda kalmıştı.

Oyuncu Sharon Stone, 40 yıllık kariyeri boyunca beyazperdede başrol oyuncuları arasında Robert De Niro’nun ‘en iyi öpüşen’ aktör olduğunu söyledi.

62 yaşındaki Stone ile 77 yaşındaki De Niro, 1995’te Martin Scorsese’nin yönettiği ‘Casino’ filminde karı-kocayı canlandırmıştı. Stone sinema dünyasındaki şöhretini ise 34 yaşında ‘Temel İçgüdü’ filmiyle kazanmıştı.