Temel İçgüdü ile gündemden düşmedi! Sharon Stone 63 yaşında

Hollywood’un en cesur kadınlarından Sharon Stone, 63 yaşına girdi. Rol aldığı filmlerdeki cesur sahnelerinden altından başarıyla kalkan yıldız oyuncu zaman zaman yaptığı açıklamalarla hayranlarını her zaman şaşırtmayı başardı. Daha önce İngiliz gazetesi The Sun’a konuşan Sharon Stone, "14 yaşımdayken bir çamaşır ipiyle boynum, boyun damarımdan 16'da bir inç kadar kesildi." demişti.
SHARON STONE: "3 KERE ÖLÜMDEN DÖNDÜM"
Daha önce 3 kere ölümden döndüğünü dile getiren yıldız oyuncu 2001'de felç geçirdikten sonra hastaneye kaldırılmış ve oyunculuğa iki yıl ara vermek zorunda kalmıştı.
Oyuncu Sharon Stone, 40 yıllık kariyeri boyunca beyazperdede başrol oyuncuları arasında Robert De Niro’nun ‘en iyi öpüşen’ aktör olduğunu söyledi.
62 yaşındaki Stone ile 77 yaşındaki De Niro, 1995’te Martin Scorsese’nin yönettiği ‘Casino’ filminde karı-kocayı canlandırmıştı. Stone sinema dünyasındaki şöhretini ise 34 yaşında ‘Temel İçgüdü’ filmiyle kazanmıştı.
Unutulmaz Sharon Stone filmleri
Basic Instinct
Temel İçgüdü filminde Catherine Tramell rolüyle hem Hollywood'da hem de dünyada yıldızı parlayan Sharon Stone, bu rolle herkesin hafızalara kazındı. Sharon Stone'un sorgulandığı ve bacak bacak üzerine attığı sahne sinema dünyasının unutulmazları arasında yer alıyor.
Casino
Robert de Niro, Sharon Stone ve Joe Pesci gibi üç ismin başrollerini paylaştığı Casino; işletmeci Ace Rothstein'in renkli hayatını konu ediniyor.
Catwoman
Sharon Stone 2004 yılında Halle Berry ile Catwoman filminde rol aldı.
Sliver
Başarılı bir editör olan Carly Norris, başarısız evliliğinin ardından hayatına yeni bir yön vermeye karar verir. İlk iş olarak Carly, New York’ta özel bir apartmanın yirminci katındaki daireye taşınır. Binanın açıklanamayan korkunç cinayetlere ev sahibi olduğundan bihaber olan Carly, kendisi ile aynı binada yaşayan Zeke Hawkins ile tanışır. Kısa sürede yakınlaşan ve Zeke ile bir ilişkiye başlayan Carly, çok geçmeden kendisini beklenmedik olayların içinde bulur.
The Specialist
Sharon Stone, Sylvester Stallone, James Woods üçlüsünün başrollerini paylaştığı film ülkemizde Uzman adıyla gösterildi. Eski bir CIA ajanı olan ve patlayıcı bombalar üzerine uzmanlaşan Ray Quick’i kurumdan ayrıldıktan sonra özel çalışmaya başlamıştır. May Munro ise güzel ve bir o kadar da tehlikeli bir kadındır. Annesi ve babası henüz o daha küçükken mafyaya kurban giden May ailesinin intikamını almaya yemin etmiştir. Hedefe giden yol ise Ray ve May'in kaderlerini kesiştirecektir.
Total Recall
Bilim kurgu yazarı Philip K. Dick’in kısa hikayesinden filme uyarlanan Total Recall, ülkemizde Gerçeğe Çağrı adıyla gösterildi. Sharon Stone, Lori adlı karakteri canlandırdı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum