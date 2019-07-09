Temel İlaçlar Listesine 28 Yeni Tedavi Eklendi

Dünya Sağlık Örgütü temel ilaçlar listesini güncelledi. Toplumun çoğunluğunun sağlık ihtiyaçları için en gerekli olan, her zaman, yeterli miktarda ve uygun doz formlarında bulunması gereken ilaçlar listesine 28 yeni ilaç eklendi.

Kanser, inme, romatoid artrit ve enflamatuar bağırsak hastalıkları ilaçları listeye giriş yaptı; ancak DSÖ akciğer kanserinin tedavisinde çığır açan Keytruda, Opdivo ve Tecentriq adlı üç yeni immunoterapiyi reddetti.

Örgüt, bu tedavi yöntemlerinin hala gelişmekte olduğu ve daha fazla veri ve gözlem gerektirdiğini kaydetti. Açıklamada, bu immunoterapilerden Keytruda ve Opdivo’nun ilerlemiş melanomda hayatta kalma oranını yüzde 50 arttırdığı için önerilen tedaviler arasında yer aldığı belirtildi.

Tecentriq’in üreten ilaç firması Roche, DSÖ’nün kararından hayal kırıklığı duyduklarını açıkladı.

Roche’un Multiple Skleroz ilacı Ocrevus da Novartis’in Gilenya isimli ilacıyla birlikte reddedildi. DSÖ, hızla ünlenen bu ilaçların diğer seçeneklere göre üstünlük sağlamadığı gibi maliyetinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna karşı yaygın biçimde kullanılan Ritalin de listeye giremeyen ilaçlardan.