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Temel İlaçlar Listesine 28 Yeni Tedavi Eklendi

09.07.2019 21:12 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü temel ilaçlar listesini güncelledi. Toplumun çoğunluğunun sağlık ihtiyaçları için en gerekli olan, her zaman, yeterli miktarda ve uygun doz formlarında bulunması gereken ilaçlar listesine 28 yeni ilaç eklendi

Temel İlaçlar Listesine 28 Yeni Tedavi Eklendi

Dünya Sağlık Örgütü temel ilaçlar listesini güncelledi. Toplumun çoğunluğunun sağlık ihtiyaçları için en gerekli olan, her zaman, yeterli miktarda ve uygun doz formlarında bulunması gereken ilaçlar listesine 28 yeni ilaç eklendi.

Kanser, inme, romatoid artrit ve enflamatuar bağırsak hastalıkları ilaçları listeye giriş yaptı; ancak DSÖ akciğer kanserinin tedavisinde çığır açan Keytruda, Opdivo ve Tecentriq adlı üç yeni immunoterapiyi reddetti.

Örgüt, bu tedavi yöntemlerinin hala gelişmekte olduğu ve daha fazla veri ve gözlem gerektirdiğini kaydetti. Açıklamada, bu immunoterapilerden Keytruda ve Opdivo’nun ilerlemiş melanomda hayatta kalma oranını yüzde 50 arttırdığı için önerilen tedaviler arasında yer aldığı belirtildi.

Tecentriq’in üreten ilaç firması Roche, DSÖ’nün kararından hayal kırıklığı duyduklarını açıkladı.

Roche’un Multiple Skleroz ilacı Ocrevus da Novartis’in Gilenya isimli ilacıyla birlikte reddedildi. DSÖ, hızla ünlenen bu ilaçların diğer seçeneklere göre üstünlük sağlamadığı gibi maliyetinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna karşı yaygın biçimde kullanılan Ritalin de listeye giremeyen ilaçlardan.

DSÖ listesine giren ilaçlar arasındaysa inmeyi engelleyen ve derin ven trombozunu tedavi eden yeni nesil kan sulandırıcılar var. Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan Kumadin’in aksine yeni nesil kan sulandırıcıların düzenli tahlillerle izlenmesi gerekmiyor. Doğum sonrası kanamalara karşı listeye carbetosin isimli ilaç girdi. Kanamaların durdurulmasında kullanılan carbetosinin, benzeri olan oksitosin gibi buzdolabında saklanması gerekmiyor.

Romatoid artrit ve enflamatuar bozuklukların tedavisinde en fazla satılan ilaç Humira da DSÖ listesine girdi. Dang humması aşısı Dengvaxia da, yüksek risk altındaki ülkelerin kullanımı için DSÖ listesine alındı. Virüse maruz kalmayan çocuklarda riski azaltan aşının Filipinler’de 10 kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülüyor. Aşının üreticisi Sanofi ise Dengvaxia’nın güvenli ve etkili olduğunu yineliyor.

Dünya Sağlık Örgütü listesini hazırlayan uzman komisyonunun başkanı Nicola Magrini, 2019 değişikliklerinin yeni araştırma ve gelişmelere bağlı sağlık yararlarına göre hazırlandığını, 65 ilaç başvurusunun yaklaşık üçte birinin reddedildiğini açıkladı. Ülkelerin listenin önerilerini kendi sağlık sistemlerine uyarlaması ise birkaç yılı bulabiliyor. 150’den fazla ülkenin DSÖ modeline uygun olarak temel ilaç listesi var. Türkiye’ninse böyle bir listesi bulunmuyor.

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