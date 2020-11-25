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Temel Karamollaoğlu: AK Parti iktidarının en büyük başarısızlığı eğitim

25.11.2020 14:36 | Son Güncelleme:
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Temel Karamollaoğlu: AK Parti iktidarının en büyük başarısızlığı eğitim

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti iktidarının en büyük başarısızlığını eğitimde gösterdiğini ileri sürerek "19 yılın içinde 8 Milli Eğitim bakanı görev aldı. Ziya Selçuk Bey 8'inci Milli Eğitim Bakanı. Bir kere kafaları karışık. Ne yapacaklarına tam olarak karar vermiş değiller. Bakanlar değiştikçe eğitim anlayışı da değişiyor, eğitimde önem verilen konular da değişiyor. Böyle olunca da siz eğitim meselesini bir çözüme kavuşturamıyorsunuz." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Dün 24 Kasım Öğretmenler Günü, bugün de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olduğunu hatırlatan Karamollaoğlu, bu iki günü de önemsediklerini belirtti.

Kadına yönelik şiddetle ilgili daha ciddi tedbirlerin alınması gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, bu konunun müstakilen ele alınması gerektiğini söyledi.

'AK PARTİ İKTİDARININ EN BÜYÜK BAŞARISIZLIĞI EĞİTİM'

Eğitimle ilgili eleştirilerde bulunan ve AK Parti iktidarının en büyük başarısızlığını eğitimde gösterdiğini ileri süren Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"19 yılın içinde 8 Milli Eğitim bakanı görev aldı. Ziya Selçuk Bey 8'inci Milli Eğitim Bakanı. Bir kere kafaları karışık. Ne yapacaklarına tam olarak karar vermiş değiller. Bakanlar değiştikçe eğitim anlayışı da değişiyor, eğitimde önem verilen konular da değişiyor. Böyle olunca da siz eğitim meselesini bir çözüme kavuşturamıyorsunuz. Bundan dolayıdır ki hükümetin eğitim meselesini özellikle bir ihtisas sahibi gruba emanet etmesi, başkalarının da buraya müdahale etmesine fırsat vermemesi gerekir kanaatindeyim. Bundan dolayıdır ki maalesef AK Parti iktidarı eğitimde istikrarı sağlayamamıştır."

TÜRK GEMİSİNE HUKUK DIŞI ARAMA

Temel Karamollaoğlu, Libya'ya giden Türk gemisinin hukuk dışı aranmasını kınayarak, "Bu korsanlık, devlet eliyle korsanlık. Nasıl oluyor da bir Alman fırkateyni kendiliğinden gidip bir Türk yük gemisini 'Sen ne taşıyorsun görmek istiyorum' diye durduruyor? Sana ne? Bu cesareti bizim politikalarımızdan alıyor. Ama her şeye rağmen hükümetin bu konuda gösterdiği tepkiye destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekonomiyle ilgili de eleştirilerini dile getiren Karamollaoğlu, "Türkiye'nin problemleri bir bütün. Ekonomiyi düzeltmeden işsizliği önleyemezsiniz. Ekonomiyi düzeltmeden insanlara iş bulamazsınız." değerlendirmesini yaptı.

İsraf ve yolsuzluğun durdurulması gerektiğini belirten Karamollaoğlu, "Siz bunu yatırıma yönlendirebilir, bunun yanına da bir o kadar özel sektörden destek alırsanız 500-600 milyar liralık yatırım Türkiye'yi 3-4 sene zarfında uçurur, problemlerimizin yüzde 90'ı çözülür." diye konuştu.

Kaynak: AA

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