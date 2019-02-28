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TEMEL KARAMOLLAOĞLU: ARTIK ESKİ SAFDİLLİK KALKTI GİBİ GÖZÜKÜYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 23:38 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Artık eski safdillik kalktı gibi gözüküyor.

İSTANBUL DHA
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Artık eski safdillik kalktı gibi gözüküyor. İnsanlarımız, ben bile söylemeden 'Sizinle beraberiz, sizi sandıkta destekleyeceğiz' diyorlar." dedi.
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nca, merhum Başbakan Necmettin Erbakan için Eyüp Sultan Camisi'nde mevlit okutuldu.
Mevlitin ardından, Genel Başkan Karamollaoğlu, partilerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar'la Eyüpsultan Meydanı'ndaki partililere seslendi.
Türkiye'nin bir beka sorunu olmadığını belirten Karamollaoğlu, "Ülkemizin bir beka sorunu olduğu kanaatinde değiliz. Beka problemi yok mu? Var ama ülkenin değil ülkeyi yönetemeyenlerin bir beka problemi var." diye konuştu.
Yerel seçimlerinde gösterilecek başarı ile ülke yönetimine talip olacaklarını vurgulayan Karamolllaoğlu, "Genel yönetimden önce mahalli idarelerde 'Milli Görüş' geleneğinin ne olduğunu hizmet ederek göstereceğiz." dedi.
Seçmenlerin partilerini sevdiğini ancak kendilerine oy vermediğini söyleyen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:
Allah sizden razı olsun, sizi destekliyoruz' diyorlar ama geçen dönem olduğu gibi bu sevgi sandığa yansımadı. Şimdi sizden dileğimiz şu: seçim sevgiyle değil, bağlılıkla değil sandıkta kazanılıyor. Artık eski safdillik kalktı gibi gözüküyor. İnsanlarımız, ben bile söylemeden 'Sizinle beraberiz, sizi sandıkta destekleyeceğiz' diyorlar. 31 Mart ülkemizin Saadet'e olan güveninin sandığa yansıdığı gün olacak.
Miting programı konuşmanın ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü:
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-Mitingden görüntüler
-Karamollaoğlu'nun konuşması

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