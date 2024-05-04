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  4. Temel Karamollaoğlu duyurdu! Saadet Partisi Genel Başkanlığını bırakıyor

Temel Karamollaoğlu duyurdu! Saadet Partisi Genel Başkanlığını bırakıyor

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
04.05.2024 00:10
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldığı bir programda sağlığının artık el vermediğini ifade ederek genel başkanlık görevini bırakacağını ifade etti.

Temel Karamollaoğlu duyurdu! Saadet Partisi Genel Başkanlığını bırakıyor

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İYİ Parti'de yaşanan genel başkanlık değişimi sonrasında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da genel başkanlıktan ayrılacağını açıkladı. Katıldığı programda konuyla ilgili konuşan Karamollaoğlu artık sağlığının genel başkanlık için el vermediğini ifade etti.

Sunucunun "Genel başkanlığı bırakacağınız yönünde haberler geldi" sorusuna Karamollaoğlu şu yanıtı verdi:

"SAĞLIĞIM İZİN VERMİYOR"

"Var, bunu hemen söyleyeyim. Yani bugün buraya gelirken de, sizler de beraber olduğumuz zaman farkına varıyorsunuzdur. Artık sağlığım bu görevi hakkıyla yerine getirmeme izin vermiyor. Şu seçim döneminde ben sadece 4 yere gidebildim. Bu bir genel başkan için ciddi bir eksiklik. Gitmek istemediğimden değil, sağlığım müsaade etmediği için gidemedim. Bir hafta kadar hastanede her gün serum aldım, ayağa kalkayım diye. Şu an biraz toparladım ama bu geçici bir toparlama.

"GENEL BAŞKANLIKTAN AYRILACAĞIM"

Siyasetten tamamen çekilme gibi bir düşüncem yok. Genel başkanlıktan ayrılacağım hangi arkadaşımız genel başkan olursa onun en büyük destekçisi, yardımcısı olacağım."

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Temel Karamollaoğlu saadet partisi
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